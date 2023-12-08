رئيس Cop28 يؤكد ثقته فى صدور بيان ختامى بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفورى

رسالة دبي – شعبان هدية





أعرب سلطان الجابر رئيس cop28 الذي تستضيفه دبي، ويستمر حتى 12 ديسمبر عن ثقته في توصل المؤتمر وبيانه الختامي إلى "شيئا خاصا" بشأن النحول للطاقة النظيفة والتخلص التدريجي من الوقود الاحفوري.

أعرب سلطان الجابر رئيس cop28 الذي تستضيفه دبي، ويستمر حتى 12 ديسمبر عن ثقته في توصل المؤتمر وبيانه الختامي إلى "شيئا خاصا" بشأن النحول للطاقة النظيفة والتخلص التدريجي من الوقود الاحفوري.

ولم يعط الجابر مزيدا من التفاصيل، خلال مؤتمر صحفي لرئاسة cop28، اليوم الجمعة، بشأن ما سيصدر في البيان الختامي للمؤتمر في هذا الشأن، مؤكدا أن دور المؤتمر ينصب على التقريب بين وجهات نظر الأطراف وإدارة الحوار. والتوافق بينها.



وردا على سؤال بشأن حديثه عن طموحه لما يتمخض عنه cop28 وهل يصل هذا الطموح إلى نتيجة قوية خاصة مع الدول التي نعرف أنها مترددة، بشأن مسألة الوقود الأحفوري، قال الجابر: "آمل بالتأكيد أن نتفق، أو أن تتفق الأطراف، ونقدم توصية إلى الرئاسة بشأن اللغة في مؤتمر الأطراف هذا بشأن الوقود الأحفوري التي تشمل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وذلك تمشيًا بالطبع مع ما قالوه سابقًا بشأن تحول عادل ومنصف ومسؤول ومنظم".

وعن الإجراءات الملموسة التي ستتخذها رئاسة cop28 لضمها على سبيل المثال، دول مثل الصين، وروسيا، وخاصة المملكة العربية السعودية التي نعرف جميعا أنها اتخذت موقفا قويا للغاية ضد التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري قال الجابر: "يمكنني أن أؤكد لك أنني كنت أتواصل مع الجميع، جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب المصلحة المعنيين مثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والعديد من المراقبين الآخرين، بالإضافة إلى الشركات والصناعات".

وتابع خلال المؤتمر الذي حضره "اليوم السابع" لذلك أستطيع أن أقول بكل ثقة أنني لم أترك أي باب دون أن أطرقه يمكن أن يساعد في تسهيل جهودي والتزامي بأعلى طموح ممكن على الإطلاق لمؤتمر أطراف بشأن المناخ".

وأكد أن الإرادة السياسية والدعم من القيادة في البلد المضيف وقدرتها على جمع ما تشهده دبي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وقدرتها على استقبال مثل هذا التفاعل الايجابي الكبير من الوزراء والمسؤولين يؤكد إمكانية تحقيق أقصى قدر من الطموح، فأنا واثق تمامًا من أن شيئًا خاصًا سيتم التوصل اليه هنا في COP28.



الحفاظ على 1.5 درجة مئوية وردا على سؤال ما إذا كان هناك أهداف بشأن النفط والفحم والغاز في البيان الختامي لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف؟ قال الجابر "ما يمكنني أن أضمنه لك هو أنني سأستمر في التركيز على الحفاظ على ان تحقيق هدف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وهذا هو هدفي ووظيفتي.



وأضاف الطريقة التي أفهمها هي الحفاظ على هذا الهدف ساطع في كل خطوة على الطريق. ما أتعهد به وألتزم به هو أنني سأحافظ على هذا الهدف، وبعد قولي هذا، نحن بحاجة إلى قرار جماعي، وهذا القرار سيأتي من جميع الأطراف، ممثلة بـ 198 عضوًا.



وتابع: "وظيفتي هي التأكد من أنني أتابع العملية، وأحترمها، واوفر لها ما تحتاج، وتسهيل الطريق لها، وبالطبع دعمها طوال الوقت. هناك شيء واحد قلته مرارًا وتكرارًا وهو أن التخلص من الوقود الأحفوري أمر ضروري وأن انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري سيحدث بالتأكيد، مع مرور الوقت".

وذكر أن رئاسة cop28 قامت بالفعل "باحتضان تحول الطاقة بشكل لا مثيل له. ومع ذلك، فقد كنا دائمًا عمليين وواقعيين وعمليين ومدفوعين بالنتائج. يجب أن نكون عادلين، يجب أن نكون منصفين، يجب أن نكون منظمين ومسؤولين عندما يتعلق الأمر بتحول الطاقة".



وختم بالقول: "باختصار، لقد وعدت بأنني سأعمل على تسهيل وتمكين التوصل إلى أقصى قدر من النتائج وأكثرها طموحا، وسأساعد جميع الأطراف على تحقيق التوافق المطلوب".