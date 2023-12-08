رئيس جامعة المنوفية يبحث مع وفد الهيئة القبطية الإنجيلية التعاون

المنوفية - محمد فتحى

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بوفد من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، وذلك لبحث سبل التعاون وسبل الإتاحة لخدمة الطلاب من ذوي الهمم من كليات الجامعة المختلفة، صاحب الوفد وفيق نصيف قائم بأعمال نائب مدير الإسكان وبرنامج إرادة بالهيئة و ندا ابراهيم من صندوق عطاء.

رحب الدكتور أحمد القاصد بوفد الهيئة القبطية وصندوق عطاء، مشيرا إلى أن اللقاء ياتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع نحو جامعات مصرية دامجة، والذى تم تنفيذة بالشراكة بين جامعة المنوفية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وصندوق عطاء.

وأكد القاصد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم منذ توليه الحكم، وأمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، ويوجه دائماً بتلبية كافة احتياجاتهم والاستماع إليهم ومشاركتهم في كافة الاحتفالات إيمانًا بدورهم الفعال المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب ذوي الهمم بشكل خاص و تقوم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه متحدي الإعاقة وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم، بالإضافة علي حرص الجامعة علي مشاركتهم في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الجامعة والمسابقات الطلابية الخاصة بهم بالجامعات المصرية.

كما أشاد الدكتور أحمد القاصد بمجهودات الهيئة القبطية وصندوق عطاء داخل الجامعة لدعم ذوي الهمم من خلال تنفيذ مشروع استهدف عمل 12 رامب رخامى بمداخل كليات ااعلوم والحقوق والتجارة والاداب، إلي جانب رفع كفاءة عدد 6 دورات مياه لتكون مهيأة للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى عقد 3 لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس ومسؤلى الصيانة والأمن والإداريين حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الاعاقة وتذليل العقبات التي قد تواجههم.