اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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د. العيسى يلتقي وفدًا برلمانيًّا فرنسيًّا

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:12 م
د. العيسى يلتقي وفدًا برلمانيًّا فرنسيًّا جانب من اللقاء

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التقى معالى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وفدًا برلمانيًّا فرنسيًّا، في المقر الفرعي لرابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض.

وشهد اللقاء اجتماعًا مُوَسَّعًا، ناقش خلالَه الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض اللقاءُ مبادرات رابطة العالم الإسلامي لبناء الجسور بين الأمم والشعوب، في مواجهة أفكار الصراع والصدام الحضاري، وأهمية تعزيز مفاهيم الاحترام المتبادَل بين التنوُّع الديني والوطني، وبين الأمم والشعوب كافَّةً، مُنَوِّهًا بوجهٍ خاصٍّ بمبادرة بناء جسور التفاهم بين الشرق والغرب، التي أطلقتها الرابطة من مقرِّ الأمم المتحدة، بدعمٍ ومشاركةٍ من كُبرى قيادات المنظمة والقيادات الدولية المعنية.

و في سياق اللقاء، أعربَ فضيلته للوفد الفرنسي عن تنديدِ رابطة العالم الإسلامي بجريمة القتل المؤلمة التي حدثت في فرنسا قبل ثلاثة أيام.

 

الوفد البرلمانى الفرنسى خلال اللقاء
الوفد البرلمانى الفرنسى خلال اللقاء

 

د. العيسى والوفد البرلمانى الفرنسى
د. العيسى والوفد البرلمانى الفرنسى

 







رابطة العالم الإسلامي

هيئة علماء المسلمين

محمد بن عبدالكريم العيسى

البرلمان الفرنسي

الرياض




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