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خطوات توصلك لحد باب لجنتك للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:00 م
خطوات توصلك لحد باب لجنتك للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف خطوات توصلك لحد باب لجنتك
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، وحدد الموقع خطوات لمعرفة اللجنة وجاءت كالتالي

*كتابة عنوان الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg بمحرك البحث بجوجل

* الرقم القومى للناخب المكون من 14 رقم من اليسار إلي اليمين.

*الضغط علي استعلم

*تظهر نتيجة البحث كالتالي:

اللجنة الانتخابية والمحافظة التي تع فيها، وتبعيتها لأى قسم شرطة.

_عنوان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية

_الرقم في الكشوف

_تاريخ التصويت من أيام 10 وحتي 12 ديسمبر الجارى.

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