خدمات تهمك.. طلب إلغاء تراخيص المحال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين ، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب إلغاء تراخيص المحــــال ( تجارية / صناعية / عامـة ) ضمن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات التكنولوجية بمحافظة سوهاج: -

1 - المستندات والأوراق المطلوبة :

فى حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:

أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها .

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للإطلاع )

* لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص ،وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.-

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص .

* فى حالة وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة مايلى:

توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء ( أصل).

إعلام الوراثة.

موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر ).