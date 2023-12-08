ختام فعاليات المشروع القومى "نادى القيادات الشبابية YLC" ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

اختتمت فعاليات المشروع القومي "نادي القيادات الشبابية YLC " ببنى سويف، تحت رعاية محافظ والذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع " الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تحت إشرا إيمان عبد الجابر - وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ومتابعة من هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وأحمد يحيي مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية. تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،

وقال مدير عام الشباب والرياضة، إن المشروع شارك فيه 45 شابا وشابة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة بالمحافظة، بمركز شباب صلاح سالم، وذلك بحضور وفد من وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية للتعليم المدني" برئاسة الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية ، خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية ، فؤاد أخصائي تدريب بإدارة القيادات الشبابية، وجيه فايز أخصائي فنون بإدارة القيادات الشبابية، إميل إسحق - مسئول التعليم المدني بالوزارة، عبد الرحمن خالد، محمد نجاتي بإدارة التعليم المدنى والقيادات الشبابية بالوزارة.

وأدار ورش العمل فى اليوم الختامى للمشروع، رباب الجبيلي مدرب وزارة الشباب والرياضة ،حيث تناولت الجلسه الأولى صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات ، فيما تناولت الجلسة الثانية مهارات العمل الجماعي والتواصل والاتصال، واختتمت بجلسة تفاعلية حول مناقشة اللائحة التنفيذية للنادى واقتراح اللجان ثم توزيع الشهادات على المشاركين من قبل قيادات وزارة الشباب والرياضة بحفل الختام.