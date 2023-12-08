خبير مناخ كينى: أتوقع اتفاقا تاريخيا فى cop28 إذا أنصف الدول الفقيرة

رسالة دبي – شعبان هدية

أكد محمد أدو، مدير مركز"باور شيفت أفريكا" لأبحاث المناخ والطاقة في كينيا، أن هناك خطوات إيجابية ومبشرة للغاية خلال القمة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا.

وأشاد أدور بالمفاوضات المتعلقة بنص التقييم العالمي الجديد لمؤتمر الأطراف "COP28"

وقال الخبير الكيني في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، تويتر سابقـًا: "لقد قطعنا منتصف الطريق خلال COP28"، موضحـًا وجهة نظره حول المفاوضات التي تمت حتى الآن.

وأضاف "أولاً، يعد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا كبيرًا يظهر أن مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ يمكن أن تحقق نتائج جيدة للغاية عندما يتعاون الجميع سويـًا".

وأوضح أدو في معرض تعليقه على نص التقييم العالمي الجديد لمؤتمر الأطراف COP28، "يتضمن النص الجديد وعودًا مبشرة، إذ يحدد النهج الذي سنتبعه بشكل أكثر وضوحًا من ذي قبل.

كما ينص على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ولكن مع تنبيه مهم وهو أن هذه الطاقة المتجددة ستحل محل الوقود الأحفوري".

وتابع: "يتضمن النص خيارات تدعو صراحةً إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل الخيارات العلمية المتاحة. ومن الواضح أن هذه خطوة إيجابية".

وأشار أدو في تغريداته إلى النص الجديد "يتضمن أيضًا اعترافًا مهمًا بالعدالة فيما يتعلق بالدول النامية". وأضاف "توجد بالفعل أسس يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق تاريخي. وما نحتاجه الآن هو أن تدعم البلدان أقوى الخيارات وتعززها بشكل أكبر."

وتابع: "ليس من العدل أن نطلب من الكونغو التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في نفس الإطار الزمني مثل النرويج. من الأهمية بمكان وضع أطر زمنية مختلفة للتخلص التدريجي مع تولي البلدان المتقدمة زمام المبادرة، لا سيما في إنهاء الترخيص اللازمة لعمليات التنقيب الجديدة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز".

وختم سلسلة تغريداته بالتأكيد أنه: "إذا تضمن النص إنصافـًا للبلدان الفقيرة، يمكننا تحقيق نتيجة تاريخية هنا في دبي، وسيعد مؤتمر الأطراف هذا ناجحـًا".