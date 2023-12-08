حماية الطفل بالشرقية تنظم 8 لقاءات توعوية من مخاطر الختان

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الشرقية،8 لقاءات توعوية وتدريبية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بحضور 400 شخص، لزيادة الوعي المجتمعي والقضاء على جريمة الختان.

و أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ،إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم الندوات التوعوية، للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية،وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

وأوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام قيام الوحدة بتنظيم 8 لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.

أشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أن اللقاءات شارك فيها عدد 400 مستهدف من الأهالي والأسر والفتيات والفتيان المراهقين من مراكز (منيا القمح – بلبيس - القرين- أبوحماد - كفر صقر - أبو كبير - القنايات - ديرب نجم ) في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وفي إطار برنامج القضاء على جريمة الختان للإناث.

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن الهدف من تلك اللقاءات هو رفع وعي الجمهور بالقضاء على جريمة "ختان الإناث" من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وتوضيح الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان مشيرة إلى أنه تم توعية الحاضرين بضرورة تبليغ خط نجدة الطفل 16000 ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظة في حالة رصد هذه الجريمة وذلك لمنعها ومعاقبة المتورطين فيها.