اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حكاية وطن.. الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة إلى 7%

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:00 ص
حكاية وطن.. الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة إلى 7% عمال بالمشروعات القومية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بذلت الدولة على مدار 10 سنوات، جهودا كبيرة لخفض معدلات البطالة بين الشباب بعدما وصلت إلى 13.15% خلال عام 2013، من خلال خلق فرص عمل لرفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وقد تراجعت البطالة تدريجيا من 13.15% خلال عام 2013، إلى 11.85% في عام 2011، وحتى %7.44  في عام 2021، وقد بلغت فى الربع الأول من عام 2023 إلى %7.1 مقارنة بـ 7.2 % خلال الربع الأخير من عام 2022، وتستهدف وزارة العمل خلال الفترة الجارية إلى الوصول إلى النسب العالمية في البطالة والتي تتراوح ما بين إلى 5 % إلى 6% وذلك خلال خمسة سنوات فقط.
 
وكان أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.
 
ونجحت وزارة العمل فى توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها  تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل، و3,848,140  عامل في الخارج.






البطالة

حكاية وطن

نسب البطالة

المشروعات القومية



الموضوعات المتعلقة

حكاية وطن.. 125 مستشفى جامعى فى 2023 مقارنة بـ88 عام 2014

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:54 م

"حكاية وطن"ملحمة تتصدرها استثمارات بـ300 مليون يورو لمواجهة التلوث الصناعى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:36 م

حكاية وطن.. مصر أكثر الدول العربية إنتاجا للهيدروجين الأخضر بقدرة 12مليون طن سنويا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:42 م

حكاية وطن.. كيف مكنت سياسات الدولة المصرية المرأة على مدار السنوات الماضية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:00 ص

حكاية وطن.. مصر تنجح فى إضافة 30 ألف ميجا وات للشبكة الكهربائية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:00 ص

حكاية وطن.. 9 ملايين دولار منحة لدعم الرعاية الصحية فى القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة