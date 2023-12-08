حصاد الوزارات.. منح طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات إجازة بداية من الأحد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم: منح طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات إجازة بداية من الأحد