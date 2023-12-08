حصاد الوزارات.. منح طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات إجازة بداية من الأحد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم: منح طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات إجازة بداية من الأحد
الصحة تزور مستشفى "شن جن" للاطلاع على تجربة "المستشفيات الذكية"
الأعلى للجامعات يناقش وضع ضوابط التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة
الرعاية الصحية: تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بمجال الرعاية الصحية المستدامة
وزارة الأوقاف: "نداءات القرآن الكريم للرسول" موضوع خطبة الجمعة القادمة
البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم أهمية الاقتصاد الأزرق فى حماية البحر المتوسط
وزيرة التضامن: توفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات لذوى الإعاقة السمعية
بدء التقدم لمنح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعاملين بالحكومة
وزير النقل يعلن دخول برجى الإشارات بمحطتى رأس العش والرسوة الخدمة
وزير العمل: الإعلان عن تدريبات جديدة لـ 400 شاب على 9 مهن خلال أيام
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