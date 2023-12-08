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حديقة المسلة تجذب الزوار والأهالى فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:31 ص
حديقة المسلة تجذب الزوار والأهالى فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور الحديقة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، مساء الخميس، فيديو مباشر، من داخل حديقة المسلة، إحدى أكبر أماكن للتنزه والترفيه في محافظة بورسعيد والتي تقع بنطاق حي الشرق.
 
 
وتعددت المشاهد بين الأهالي داخل الحديقة، بين أطفال وفتيات وشباب يمارسون رياضة الإسكيت، ويتجولون في كل الجنبات باللاند سكيب الموجود، وكذلك الساحة في مقدمة الميدان.
 
 
ومشاهد أخرى تشهدها الحديقة من تناول الأُسر المتجمعة للوجبات المختلفة والتسالي، كما يمارس الأطفال رياضة كرة القدم، لتكون بذلك أحد الأماكن الجاذبة لكل الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى.
 
وتقع حديقة المسلة أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد من الجهة الرئيسية بالحدود مع شارع 23 يوليو، ومن الجهة العكسية تقع أمام الديوان العام لمحكمة بورسعيد الإبتدائية، ويتوسطها ميدان الشهداء أو ساحة الحمام كما يطلق عليها أهالي بورسعيد.
الأطفال في الميدان
الأطفال في الميدان

الحديقة في بورسعيد_1
الحديقة في بورسعيد_1

ميدان الشهداء في حديقة المسله
ميدان الشهداء في حديقة المسله

الأطفال يلعبون الإسكيت
الأطفال يلعبون الإسكيت

اللعب في ميدان
اللعب في ميدان

حديقة المسله
حديقة المسله
 
 
 
 






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حديقة المسله

ميدان الشهداء




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