جامعة دمياط تواصل تقدمها بالتصنيفات العالمية للعام الرابع على التوالى

حافظت جامعة دمياط على تقدمها وتحقيق مكانة مرموقة بالتصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة UI Green Metric والذي يقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة وذلك للعام الرابع على التوالي.

ويقوم بترتيب الجامعات وفقاً لعمليات التنمية المستدامة ، حيث احتلت الجامعة المركز 554 عالمياً من إجمالي 1183 جامعة مشاركة.

جدير بالذكر أن التصنيف يستند إلى عدة معايير أساسية منها الموقع الجغرافي، البنية التحتية، إدارة النفايات ، مواجهة التغيرات المناخية، استخدام المياه ، النقل والمواصلات ، التعليم والبحث العلمي.

إن ما حققته الجامعة من التواجد بمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية نتاجاً لتبني رؤية مصر 2030.

وفى هذا الصدد يتقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بتهنئة جميع منتسبي الجامعة والشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز كلٍ فى مجاله ، متمنياً دوام الالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية بالجامعة.