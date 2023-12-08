جامعة الزقازيق ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بالجامعات الخضراء صديقة البيئة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً في الترتيب ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى الجامعات العالمية، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز 497 عالميا والمركز 11 محليا من بين 1183 جامعة على مستوى العالم وضمن 26 جامعات مصرية ظهرت في هذا التصنيف.

أعلن الدحتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، حصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً للتصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» في مجال التنمية المُستدامة لعام 2023 ، التي صنفت وقيمت 1183 جامعة على مستوى العالم حيث جاءت جامعة الزقازيق ضمن المركز 479 جامعة على مستوى العالم و11 محلياً ضمن 26 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي ، بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، والذي اشتركت به الجامعة لأول مرة ضمن هذا التصنيف , مشيداً أيضاً بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لإستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر "رؤية مصر 2030".

كما أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، بما حققته الجامعة من تقدم فى هذا التصنيف، مؤكداً أن الجهود المبذولة لتحسين البحث العلمى له أكبر الأثر فى تحقيق مراكز متميزة فى التصنيفات العالمية، مؤكداً علي أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة الزقازيق مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية ، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» ، يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ، حيث يعمل على ترتيب الجامعات وفقاً لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

ومن جانبها، أكدت د.نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً للمشاركة في التصنيفات العالمية المختلفة ومتابعة التقدم فى هذه التصنيفات العالمية لأنها تعطى الجامعة مكانتها الدولية المميزة موضحة بأن تصنيف Green Metric يقيم البيئة الداخلية للحرم الجامعي كبيئة خضراء ومستدامة من خلال 6 معايير و 36 مؤشراً لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المواد من الطاقة والمياه والغذاء.

كما أضافت الدكتورة نجلاء فتحى أن التصنيف يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية هي البنية التحتية بنسبة 15%، والطاقة والتغيرات المناخية 21% وإدارة النفايات 18% واستخدام الماء 10%، والمواصلات 18%، والتعليم والبحث 18%.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة ، إلى أن تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ، مشيراً إلي أن جامعة الزقازيق قد انضمت لأول مرة في هذا التصنيف هذا العام 2023، حيث حصلت على ترتيب متقدم على مستوى الجامعات العالمية الخضراء.