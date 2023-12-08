تعرف على مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد بمحافظة كفر الشيخ × 13 معلومة

يعد مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد بمحافظة كفر الشيخ، من أشهر المراكز الطبية، التابعة للمجالس الطبية المتخصصة، يقدم كافة الخدمات للمرضى من كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويتجه له عدد من المرضى من المحافظات المجاورة، نتعرف عليه في 13 معلومة، سواء أقسامه المتعددة، وأعداد المرضى الذين تلقوا العلاجات المتعددة، إضافة للقوى البشرية.

1- يقع مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد شرق مدينة كفر الشيخ مجاوراً لمستشفى كفر الشيخ العام ومقابل لمدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين

2- مساحته 2500 متر.

3- وضع حجر الأساس له 29 أبريل 1994م والتشغيل التجريبي له والانضمام للمجالس الطبية المتخصصة في 15 ديسمبر 2003م.

4- مدير المركز الدكتور عصام هاني.

5- القوة الإستيعابية، 50 سرير داخلي، 10 أسرة رعاية مركزة، 11إفاقة مناظر،2غرف عمليات،4 أسرة أفاقة،مايكنة غسيل كلوي،16 أسرة للطوارئ

6- القوى البشرية 479 منهم 85 طبيب،57 صيادلة،219 إداري، 118 تمريض.

7- يضم المركز 9 أقسام، قسم العيادات الخارجية، قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، قسم المعمل، قسم الأشعة التشخيصية،قسم الصيدلة، قسم الاستقبال والطوارئ، قسم العناية المركزة،قسن داخلي، قسم العمليات.

8- إجمالي المترددين من يناير 2020 حتى سبتمبر 2023، بالعيادات الخارجية 30041 مريضاً، والاستقبال والطوارئ 11643 متردداً، والمترددين على الأقسام الداخلية 5569مريضاً، وعدد من أجرى لهم مناظير 9041 مريضاً.

9- عدد من تم علاجهم من الفيروسات بالسوفالدي 39448 مريضاً

10- ما تم علاجهم في مبادرة 100 مليون صحة 25950 مريضا.

11- ما تم علاجه من مرض قبل مبادرة 100 مليون صحة، 13538 مريضاً.

12- عدد حالات فيروس سي 771 مريضاً.

13- عدد الحالات تحت العلاج 385 مريضاً.