تجهيز عدد من الوحدات الصحية كمقرات للانتخابات الرئاسية فى مراكز قنا

قنا - صابر سعيد

تفقد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، رفقة الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، عدد من الوحدات الصحية والتي ستعمل كمقرات انتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بدران، أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ضرورة تقديم الدعم للعملية الانتخابية، وذلك من خلال توظيف عدد من الوحدات الصحية لتشغيلها خلال الإنتخابات كمقرات انتخاببة.

وأضاف بدران، أن المديرية قد قامت بتجهيز الوحدات الصحية بالشيخ حسين بمركز أبوتشت، وحدة الغوصة، وحدة جزيرة الطوابية التابعين لإدارة قنا الصحية ووحدة المعري التابعة لإدارة قوص الصحية، وتجهيزهم بأوجه الرعاية الطبية المختلفة والتأكد من توفير أماكن استراحات وطفايات الحريق وكرسي متحرك بتلك الوحدات للتيسير علي المواطنين أثناء الاقتراع.

وأكد بدران علي ضرورة تواجد فريق طبي متكامل بتلك الوحدات طوال ساعات الانتخاب وتزويد تلك الوحدات بأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والمطهرات لضمان خدمة طبية مناسبة للمواطنين المترددين علي تلك الوحدات أثناء العملية الانتخابية.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، أن تلك الوحدات علي استعداد كامل من الفرق الطبية المختلفة والرعاية اللازمة بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المتنوعة للمترددين علي تلك الوحدات خلال عملية الاقتراع.