بعد الحكم بإعدام تاجر ماشية متهم بالقتل.. تعرف على ضوابط تنفيذ العقوبة

سطرت محكمة الجنايات القاهرة، كلمة النهاية فى اتهام تاجر ماشية بقتل صديقه تاجر الماشية فى منطقة السيدة زينب، بدافع السرقة.
وتوجد ضوابط لتنفيذ عقوبة الإعدام منها:
1 - يحق لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم.
2 ـ تنفذ عقوبة الإعدام تكون داخل السجن.
3 ـ تنفيذ عقوبة الإعدام تكون بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.
4 - يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام منطوقه التهمة وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر محضر بذلك.
5 - بعد تنفيذ الحكم يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
6 ـ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية.
7 ـ يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها.
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