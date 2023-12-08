اليوم السابع
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بعد الحكم بإعدام تاجر ماشية متهم بالقتل.. تعرف على ضوابط تنفيذ العقوبة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 05:00 ص
بعد الحكم بإعدام تاجر ماشية متهم بالقتل.. تعرف على ضوابط تنفيذ العقوبة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة الجنايات القاهرة، كلمة النهاية فى اتهام تاجر ماشية بقتل صديقه تاجر الماشية فى منطقة السيدة زينب، بدافع السرقة.

 

وتوجد ضوابط لتنفيذ عقوبة الإعدام منها:

1 - يحق لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم.

2 ـ تنفذ عقوبة الإعدام تكون داخل السجن.

3 ـ تنفيذ عقوبة الإعدام تكون بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.

4 - يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام منطوقه التهمة وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر محضر بذلك.

5 - بعد تنفيذ الحكم يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

6 ـ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية.

7 ـ يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها.

 







عقوبة الإعدام

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تنفيذ عقوبة الإعدام



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