اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 05:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف على لجان تصويت الوافدين فى الإسكندرية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:14 م
انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف على لجان تصويت الوافدين فى الإسكندرية انتخابات صورة أرشيفية
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
تعرف على اللجان فى محافظة الإسكندرية...
 
WhatsApp Image 2023-12-08 at 3.43.09 PM
لجان الوافدين
 
 
WhatsApp Image 2023-12-08 at 3.43.45 PM
 

لجان المغتربين بمحافظة الاسكندرية 







الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

اخبار عاجلة

انتخابات الرئاسة

اخبار مصر

اللجان الانتخابية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة