المنيا تستعد لانتخابات الرئاسة.. 508 مراكز تستقبل 3 ملايين و689 ألف ناخب.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أنهت محافظة المنيا كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتجهيز اللجان وغرف العمليات الخاصة بمتابعة الانتخابات بمراكز المحافظة التسع، ويقوم رؤساء الوحدات المحلية بعمل جولات على مقرات اللجان الانتخابية لتذليل أى عقبات والتأكد من سلامة المدارس التى تقام بها اللجان الانتخابية، فى انتخابات الرئاسة المصرية التى يتنافس فيها 4 مرشحين.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم تجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع إلغاء كافة الاجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد المحافظ على أن الوحدات المحلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز و اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لإحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم .

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظة ، وكذلك فيما يتعلق بمرفق الإسعاف تم التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث طارئة.

وكلف المحافظ، شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.

ففى ديرمواس جنوب المنيا قام عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس بمتابعة جهود رؤساء القرى في المرور اليومي والدوري على مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 37 مقر انتخابي بالمدينة والمركز وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية الى مقرات اللجان ورفع الاشغالات من حولها والتأكد من مستوى النظافة داخل وخارج المقرات، وجاهزية الإنارة العامة خارج اللجان و الطرق المؤدية إليها. وقال رئيس المركز أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بديرمواس، و إنتهاء الوحدة المحلية من كافة التجهيزات اللازمة بالمقرات الإنتخابية، وكذلك إتمام تسوية وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقرات الانتخابية. أما فى ملوى قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بعمل جولات ميدانية بقرى المركز والمدينة لمتابعة التجهيزات النهائية للتأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية بقرى مركز ومدينة ملوى، والإطمئنان على جاهزيتها ومطابقتها لمواصفات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.



لجان انتخابية بالمنيا لجان انتخابية بالمنيا



اللجان الانتخابية من الداخل



تزيين مداخل المدارس بأعلام مصر



كرسى متحرك داخل لجان الانتخابات