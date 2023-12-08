اليوم السابع
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الكويت تستنكر سماح سلطات الاحتلال لمتطرفين بتنظيم مسيرة فى القدس المحتلة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:23 م
الكويت تستنكر سماح سلطات الاحتلال لمتطرفين بتنظيم مسيرة فى القدس المحتلة غزة
إيمان حنا

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استنكرت الكويت سماح سلطات الاحتلال لمتطرفين بتنظيم مسيرة في القدس المحتلة، ووصفت (الخارجية) ذلك في بيان لها اليوم الجمعة بأنه "في فعل مشين جديد يهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وخصوصا المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت رفض  الكويت لتلك الأعمال التي تعكس كمية العبث والاستفزاز والاستهانة بمشاعر المسلمين التي يحملها الاحتلال الإسرائيلى، وهؤلاء المتطرفون والتدابير الخفية لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد تلك المقدسات.
 
وحذرت من مغبة تلك الانتهاكات التي تتحدى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي مشددة على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومسؤوليته في إيقاف تلك الأعمال المرفوضة.
 
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت سماح سلطات الاحتلال الصهيوني لمتطرفين بتنظيم مسيرة تحريضية عبر أحياء البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة مرورا بالحي الإسلامي.






غزة

اخبار غزة

الاحتلال الاسرائيلى




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