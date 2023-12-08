الكشف على 350 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقوص فى قنا ضمن حياة كريمة

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بجميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 350 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 100 حالة باطنة، 33 حالة جراحة، 35 حالة أمراض نساء وتوليد، 130 حالة طب أطفال، و 19 حالة تنظيم الأسرة، و 33 حالة أسنان " ، وتم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 11 حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة، وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.