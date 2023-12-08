القبض على عاطل فى الدقهلية خلال ترويجه مخدر الحشيش بالمنصورة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شرق الدلتا، القبض على عاطل بحوزته 34 لفافة من مخدر الحشيش، بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية قبل قيامه بترويجها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام"طارق.م.س.ا"، 23عاما، لا يعمل - ومقيم شارع الانوية بنطاق أول المنصورة بالإتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل ملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بقيادة العقيد محمد عزام السباعي،وكيل الإدارة، والرائدان أحمد بدوي ومحمد سنجاب، و ضبط المتحرى عنه حال تواجده بشارع الجيش بمدينة المنصورة بحوزته 34 لفافة من مخدر الحشيش،ومبلغ مالي 315 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13581 جنايات قسم شرطة ثان المنصورة لسنة 2023 والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.