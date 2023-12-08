القبض على عاطل بعد سرقته مهمات السكة الحديد بمدينة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

ألقى ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الدقهلية ، القبض على عاطل بعد قيامه بفك عدد من مهمات السكة الحديد بمنطقة مقابر العيسوي بمدينة المنصورة، بغرض سرقتها وبيعها خردة تواجده و بمواجهته، اقر بقيامه بسرقة المهمات من على قضبان السكة الحديد وجرى إحالته للنيابة المختصة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة شرطة النقل والمواصلات لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بشأن ضبط "إمام.ح"،29 عاما، ومقيم شارع حسونة بنطاق قسم أول المنصورة، حال تواجده على شريط السكة الحديد امام منطقة مقابر العيسوي وبحوزته 10 قطع حديدية من الخردة خاصة السكة الحديد.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامة بسرقة القطع الحديدية من المنطقة التي جرى ضبطه بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.