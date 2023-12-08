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القاهرة الإخبارية: استهداف قوات أمريكية بقاعدة عين الأسد فى العراق للمرة الثانية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 05:00 م
القاهرة الإخبارية: استهداف قوات أمريكية بقاعدة عين الأسد فى العراق للمرة الثانية قاعدة عين الاسد
كتب محمد شعلان

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أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار بالعراق للمرة الثانية اليوم.







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