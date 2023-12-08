القاهرة الإخبارية: استهداف قوات أمريكية بقاعدة عين الأسد فى العراق للمرة الثانية

أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار بالعراق للمرة الثانية اليوم.
القاهرة الإخبارية: استهداف قوات أمريكية بقاعدة عين الأسد فى العراق للمرة الثانيةالجمعة، 08 ديسمبر 2023 05:00 م
قاعدة عين الاسد
كتب محمد شعلان
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