العراق: القبض على 3 عناصر إرهابية فى الأنبار ونينوى وكركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية فى الأنبار ونينوى وكركوك.

وقالت الخلية فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بعمليات نوعية ووفقًا لمعلومات استخبارية لشعب قيادات الفرق العاشرة والحادية عشرة والخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال كمائن محكمة، تم إلقاء القبض على 3 متهمين بالإرهاب مطلوبين للقضاء العراقى وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) فى قضاء الرمادى طريق الثرثار وناحيتى ربيعة والرشاد، والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أنه تم تسليم المتهمين إلى جهات الطلب أصوليًا بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.