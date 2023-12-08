الطريق إلى الاتحادية.. انتخابات الرئاسة بالداخل تنطلق الأحد.. إنفوجراف

تجرى بعد غد الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.



انتخابات الرئاسة بالداخل تنطلق الأحد

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.