"الرعاية الصحية" بأسوان تنظم الأسبوع العالمى للتوعية بمقاومة الميكروبات

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، ندوات توعية، بمناسبة الأسبوع العالمى للتوعية بمقاومة الميكروبات، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.

واستضافت مستشفى أسوان التخصصى، ندوات تثقيفية عن خطورة الإسراف فى استخدام المضادات الحيوية على صحة المرضى، واستهدفت تلك الندوات فئات الأطباء، والتمريض، والصيادلة، بالوحدات والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان، وقد أشرف على عمل الندوات الدكتورة هبة الله حجاجى، مدير إدارة التوعية والمبادرات بأسوان.

ويشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية بأسوان هى الهيئة المنوطة بتقديم الخدمات الطبية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وتشرف على 4 مستشفيات، و74 وحدة صحية ومركزا طبيا داخل محافظة أسوان، وذلك ضمن مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بأسوان.



التوعية بمقاومة الميكروبات



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