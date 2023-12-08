اليوم السابع
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وتعتبرها تفجيرا للأوضاع بالضفة

الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:40 م
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكى
وكالات

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والتي أدت لاستشهاد 6 مواطنين من بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح منها خطيرة.

 

كما نددت الوزارة في بيان لها، باستخدام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمخيم  كمقر للقناصة، وإطلاق النار على المواطنين.

 

وحذرت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل، بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة الاقتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص.

 

وطالبت الوزارة، بتدخل أميركي عاجل للجم التصعيد الإسرائيلي، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو المستعمرين، داعية إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا وتمكينه من الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقه في تقرير المصير.

 







الخارجية الفلسطينية

مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة

مخيم الفارعة

غزة

اسرائيل




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