التنمية الحضرية: حولنا أرض المسبك لمشروع سكنى عالمى يضم 2400 وحدة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه تم تحويل أرض المسبك لمشروع سكني عالمي، حيث يجري العمل على إنشاء مشروع متكامل للمواطن، موضحا أن المشروع 40 فدان به مسجد وملاعب ووحدة صحية ومول تجاري ودورين جراج تسع 9 آلاف سيارة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن المشروع مكون من 43 عمارة به 2400 وحدة سكنية، مردفا: "حققنا معجزات في مشروعاتنا لصالح المواطن".

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أنه تم تحويل مناطق كثيرة من عشوائية لمشاريع سكنية راقية، مضيفا : "كل مشروعاتنا الحالية يتم تشطيبها بالكامل".