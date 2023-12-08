الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات للانتخابات الرئاسية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها محافظة الأقصر، استعدادا للإنتخابات الرئاسية 2024 والمزمع عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وأضاف محسن الشامى، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الإسعاف والصحة والرعاية الصحية وشركة المياه وشركة الكهرباء، على كافة المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الإنتخابية، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الإنتخابية من جميع المرافق ومحتوياتها من الداخل.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، إنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم وضع خطة انتشار لمرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما تم إفتتاح فيديو كونفرنس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والإبلاغ عن أي طارئ في حينه.

ومن جانبة عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا موسعا استعدادا للانتخابات الرئاسية بحضور كافة الجهات المعنية منوها إلى جاهزية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالى 179 لجنة فرعية، لإستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ففى قسم الأقصر توجد 24 لجنة فرعية ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة ، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة، وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان ، لعدد 55555 ناخب وناخبة ، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة ، لعدد 119634 ناخب ، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة ، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة .