اعترافات لصوص السيارات بحلوان: كنا ننتحل صفة ضباط شرطة ونسرق المواطنين

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، تفيد بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين، واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة عن طريق انتحال صفة ضباط الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استقلوا سيارة ميكروباص، وقاموا باستيقاف سيارة وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى على مالكها وصديقه وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

واوضحت التحقيقات، أن المتهمين أقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا بإقتسامه فيما بينهم.