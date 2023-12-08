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اشتباكات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:55 ص
اشتباكات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بنشوب اشتباكات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية.

 

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تداهم بنايات برام الله، وبدأت في اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية، حيث دفعت بـ40 آلية عسكرية، وذلك حسبما أفادت به القناة في نبأ عاجل لها.

 

وأفادت القناة في نبأ أخر لها، أن هناك غارتين استهدفتا وسط قطاع غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقصف بلدات رامية وبيت ليف وزيقين بجنوب لبنان.

 

وفي سياق منفصل، أعرب لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه حيال العمليات على حدود إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن يجب الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

 

وأكد أوستن أنه يجب زيادة دخول المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، كما طالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة.







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