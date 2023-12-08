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إعلام إسرائيلى: دوى انفجارات فى تل أبيب إثر قصف صاروخى مكثف

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:02 م
إعلام إسرائيلى: دوى انفجارات فى تل أبيب إثر قصف صاروخى مكثف قصف صاروخي
كتب محمد شعلان

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، دوي انفجارات في تل أبيب إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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