إعلام إسرائيلى: دوى انفجارات فى تل أبيب إثر قصف صاروخى مكثف

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، دوي انفجارات في تل أبيب إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
إعلام إسرائيلى: دوى انفجارات فى تل أبيب إثر قصف صاروخى مكثفالجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:02 م
قصف صاروخي
كتب محمد شعلان
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