إعلام إسرائيلى: دوى انفجارات فى تل أبيب إثر قصف صاروخى مكثف

كتب محمد شعلان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، دوي انفجارات في تل أبيب إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.