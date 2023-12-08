إعلام إسرائيلى: بايدن حدد نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب فى غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن حدد لإسرائيل نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.
إعلام إسرائيلى: بايدن حدد نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب فى غزةالجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:52 م
بايدن
كتب محمد شعلان
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