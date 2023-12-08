إعلام إسرائيلى: بايدن حدد نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب فى غزة

كتب محمد شعلان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن حدد لإسرائيل نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.