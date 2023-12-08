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إعلام إسرائيلى: بايدن حدد نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب فى غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:52 م
إعلام إسرائيلى: بايدن حدد نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب فى غزة بايدن
كتب محمد شعلان

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن حدد لإسرائيل نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.







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