أعراض سرطان الغدة الدرقية.. بحة بالصوت أبرزها

كتبت فاطمة خليل

سرطان الغدة الدرقية هو مرض نادر تتشكل فيه الخلايا السرطانية في أنسجة الغدة الدرقية ويمكن أن تؤدي الإصابة باضطرابات وراثية معينة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، ومن أجل علاج سرطان الغدة الدرقية، يتم استخدام الجراحة بشكل متكرر، بحسب موقع DR.lo.

أعراض سرطان الغدة الدرقية



غالبية أعراض سرطان الغدة الدرقية هي في الواقع ناجمة عن فرط كالسيوم الدم، وفرط كالسيوم الدم يمكن أن يسبب هذه الأعراض والمؤشرات:

-الدخول إلى الحمام بشكل متكرر (كثرة التبول).

-الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

-المرض والقيء

-الشعور بالجوع.

-الإمساك.

- التعب والإرهاق

- قلة الذاكرة أو النسيان.

-تشنجات وألم في العضلات.

قد تشمل العلامات الأخرى لسرطان الغدة الدرقية ما يلي:



-وجود كتلة في رقبتك.

-الشعور ببحة في الصوت أو تغيرات في الصوت.

-مشاكل في البلع

علاج سرطان الغدة الدرقية



خيار العلاج الرئيسي لسرطان الغدة الدرقية هو عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية السرطانية (استئصال الورم).

إذا انتشر سرطان الغدة الدرقية، فقد يحتاج الجراح إلى إزالة الأنسجة المحيطة بالغدة الدرقية بالإضافة إلى الأنسجة السرطانية في أماكن أخرى من الجسم.

بالنسبة لسرطان الغدة الدرقية، يمكن استخدام الإجراءات الجراحية التالية:



-استئصال الورم، سيقوم الجراح بإزالة الغدة الدرقية بالكامل بالإضافة إلى الكبسولة المحيطة بها قد يحتاج الجراح أيضًا إلى إزالة نصف الغدة الدرقية والأنسجة والعضلات والأعصاب المحيطة بها على نفس جانب الغدة الدرقية السرطانية.

-يستلزم استئصال الورم إزالة أكبر قدر ممكن من الورم. لا يمكن إزالة بعض الأورام بشكل كامل.

سيتم إزالة السرطان المنتشر (المنتشر) إلى الأنسجة و/أو الأعضاء الأخرى في الجسم، مثل الرئة، بواسطة الجراح.

-العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي علاجات غير شائعة لسرطان الغدة الدرقية. سيحدد طبيبك ما إذا كان العلاج الكيميائي و الإشعاعي مناسبًا لك.