6 مشكلات صحية تسبب تساقط شعر الحواجب.. اعرف طرق الوقاية والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

ما هي أسباب تساقط شعر الحواجب؟ هل تعاني من تساقط شعر الحواجب؟ خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب، وفقا لموقع healthshots.. يقول طبيب الأمراض الجلدية جيتيكا سانوديا بياني، إن التعرض لتساقط شعر الحواجب يكون اضطراب كليا أو جزئيا للجسم، ومن أسبابه التالي:

-الحالات الوراثية.

- الإجهاد.

- القلق.

- نقص التغذية.

- الأمراض الجلدية كالثعلبة.



ما هي طريقة علاج تساقط شعر الحواجب؟ في بداية الأمر يجب الذهاب لطبيب جلدية لمعرفة السبب، وتخطيط العلاج الجيد.