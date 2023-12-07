5 خرافات حول هشاشة العظام.. أبرزها كثرة الكالسيوم للوقاية

كتبت فاطمة ياسر

يعتقد البعض أن أخذ كميات من الكالسيوم يساعد بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، كما يعتقد أن تناول الحليب، وممارسة الرياضة بانتظام يقلل أيضا من الإصابة بهشاشة العظام، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على حقيقة هذه الأمور.

أشار التقرير، إلى أن هشاشة العظام هي ضعف في قوة وكثافة العظام، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالكسر، وكشف الدكتور برامود بور، مدير جراحة العظام وتغير المفاصل بالهند، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام، وخاصة عند وصولهم لسن اليأس.

كما يمكن أن يؤدي عدم ممارسة التمارين الرياضية والخمول إلى ضعف في صحة العظام، فالنشاط البدني يعمل بشكل ملحوظ علي تقوية العظام، لافتا إلى أن النظام الغذائي الذي يفتقر الكالسيوم وفيتامين د يتسبب في زيادة الإصابة بهشاشة العظام.

وحول ذلك قدم التقرير، أبرز الخرافات أو المفاهيم الخاطئة المتعلقة بهشاشة العظام، ومنها:

-الخرافة 1: هشاشة العظام تصيب النساء المسنات فقط



يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأجناس والأعمار، بما في ذلك الرجال، بهشاشة العظام.

الخرافة 2 : كسر العظم نتيجة سقوط أو حادث لا يعفيك من القلق بشأن هشاشة العظام



الحقيقة : عند بلوغ سن الـ50 تزداد فرص تعرض العظام للكثير من المشاكل، وأبرزها الكسر نتيجة هشاشة العظام.

-الخرافة 3: ضعف العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام لا يمكن اكتشافه



الحقيقة: يُشار إلى هشاشة العظام عمومًا على أنها مرض صامت، لأن كسر العظام غالبًا ما يكون أول إشارة إلى إصابة الشخص بهذه الحالة، يكتشف بعض الأشخاص إصابتهم بهشاشة العظام فقط بعد تعرضهم لفقدان الطول نتيجة لكسر واحد أو أكثر في العمود الفقري، والذي قد يحدث دون ألم ملحوظ.

-الخرافة 4: شرب الحليب وممارسة الرياضة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام



الحقيقة: تناول كمية كبيرة من الحليب وممارسة الرياضة لا تحميك بشكل كامل من الإصابة بهشاشة العظام.

-الخرافة رقم 5: أخذ الكثير من مكملات الكالسيوم يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام



الحقيقة: تناول مكملات الكالسيوم الإضافية لا يمنع بشكل فعال هشاشة العظام.