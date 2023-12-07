يحرسه نهارا ويسرقه ليلا.. تفاصيل التحقيق مع خفير موقع بسفاجا

كتب سليم على

أدلى خفير خصوصي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في سفاجا، بالبحر الأحمر، تفيد تورطه فى سرقة محتويات من موقع لإحدى الشركات " تحت الإنشاء"، مستغلاً عمله به وسرقة محتوياته بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم اعترف بيبعه المسروقات لدى عملائه سيئ النية ، 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، تم ضبطهم وبسؤالهم أرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.