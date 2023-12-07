وكيل تعليم قنا يسلم عقود أول 100 معلم مساعد بمسابقة 30 ألف معلم

سلم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أول عقود العمل كمعلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بقنا للفائزين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فى حضور مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

واستقبال السيد، أول 100 معلم من معلمات رياض الأطفال ومعلمو الفصول الجدد ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للعمل، كمعلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتى تمت بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ووجه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اللجنة المشكلة بعضوية خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية، وأحمد زين، الموجه العام المالى والإدارى، وأعضاء اللجنة المكلفين بمراجعة مسوغات التعيين من إدارة الموارد البشرية إلى توزيع المرشحين إلى مجموعات واستقبال مائة معلم بصفة يومية داخل قاعة المديرية منعا للتزاحم.

ولفت مدير تعليم قنا، إلى بذل كل الجهود لإنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمات واستلامهن العمل بالأماكن الأكثر احتياجًا لما يمثله ذلك من دعم لمنظومة التعليم بقنا والاستفادة من طموح وأفكار وحماس المعلمات والمعلمين الجدد.