وكيل تعليم دمياط: جميع اللجان والمقرات جاهزة للانتخابات الرئاسية

وأوضح وكيل الوزارة أنه تمت مراجعة جميع المدارس المخصصة للجان الانتخابات من سباكة وكهرباء ونظافة وتجهيز طفايات الحريق لكل لجنة بالإضافة إلي تجهيز غرف الإقتراع والغرف المؤمنة وساحات الإنتظار مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم، مع تفعيل غرفة العمليات بالديوان والإدارات التعليمية الخاصة بلجان الانتخابات الرئاسية القادمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات منال عوض محافظ دمياط ، بالاستعداد الكامل لإعداد وتجهيز اللجان الانتخابية، ومقرات المبيت لقوات التأمين الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بجميع المدارس المخصصة.