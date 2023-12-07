وكيل التموين بالأقصر: المحلات والمتاجر ستخفض سعر السكر بعد توفيره بـ27 جنيها

محمد شعلان

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين في الأقصر، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع واختفاء المعروض من السكر في المحلات والمتاجر، مشيرا إلى أن التوجيهات التي وصلتهم زيادة الإتاحة من سلعة السكر في الأسواق ولكن كانت توجههم مشكلة آلية التوزيع ووصول السكر إلى المواطن.

وأضاف تامر صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن وزير التموين وجه بزيادة في ضخ السكر بالأسواق وفي حالة أن آلية التوزيع غير منضبطة في الأسواق فإنهم ملتزمين في الوزارة بتوصيل السكر للمواطن عن طريق المعارض والشوادر والسيارات المتنقلة.

وتابع: سعر السكر 27 جنيها في جميع المنافذ واعتبارا من يوم 11 ديسمبر هيبقى موجود عند التموين وهنضمن وصول السلعة بـ27 جنيها للمواطن والمحلات اللي هيكون عندها سكر ومخزناه ستبدأ في تنزيل السعر بعد توفيره بـ27 جنيها".