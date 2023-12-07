وزير الطيران: المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية واجب وطنى لكل فرد مخلص

كتبت رحاب نبيل

هنأ الطيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ، جميع العاملين بقطاع الطيران بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني والذي يوافق السابع من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تحتفل فيه المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بتوقيع معاهدة " شيكاغو " عام 1944م.

وأضاف وزير الطيران، أن منظمة الطيران المدني تضم تحت مظلتها مجتمع الطيران العالمي لإرساء التعاون في مجال النقل الجوي بين جميع الدول الأعضاء بها، فهي نموذجا مضيئًا للتعاون الفعال والشراكة الناجحة، وإذ تفخر مصر بكونها من أوائل دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية.

وقال وزير الطيران في رسالته للعاملين: "أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل على جهودهم المخلصة ودورهم البارز والمشرف من أجل النهوض بمنظومة الطيران المدني، متمنيًا من الله أن يوفقنا جميعًا من أجل تحقيق مزيد من التقدم والنجاح لهذا المرفق الحيوي ووصولا به لأعلى المستويات العالمية".

وتابع : "زميلاتي وزملائي، أسرة الطيران المدني، إننا خلال الأيام القليلة المقبلة ستجري الانتخابات الرئاسية، لذا أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم فهي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص يعتز بوطنه".