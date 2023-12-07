وزيرة التضامن: دعم 5 ملايين طالب من خلال تكافل وكرامة

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 5 ملايين طالب يتم دعمهم من خلال تكافل وكرامة، بالإضافة مليون تدعمهم الجمعيات الأهلية غير مدرجين فى تكافل وكرامة.

واستعرضت الوزيرة خلال مشاركتها فى جلسة الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري "حياة كريمة وحماية اجتماعية مؤتمر" مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة "جمهورية الفرص.. والمستقبل الواعد" الذي تنظمه مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زواج القاصرات يهدد كيان الأسرة ويزيد نسب الطلاق ويزيد عمر الخصوبة مما يهدد بالزيادة السكانية، وان ملف الفقر هو ملف الاستثمار فى البشر من عمر زيرو حتى 6 سنوات يتم تقديم الدعم والرعاية الصحية لهم، وكل عام يتم ضخ 57 مليار جنيه مصرى كمساعدات اجتماعية لغير المستفيدين من تكافل وكرامة

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم دعم مليون و200 ألف أسرة من ذوى الإعاقة، من خدمات تأهيل ومساعدات مالية وصلت لـ7 مليارات جنيه وهناك 161 ألف طرف صناعى مدعومة من الدول، كما يتم دعم 700 ألف سيدة أرملة ومطلقة دعما اقتصاديا بينهم 14 مليار جنيه من بنك ناصر الاجتماعى و4.2 مليار جنية للتمكين الاقتصادى للنساء.

وأشارت الوزيرة إن صناعة الوطن ليست بسيطة وحكاية الوطن فى التضامن هى حكاية شعب، وصناعة الوطن لا تصنع بفرد ولكن يتطلب تضافر الجهود منا جميعا ، ونحن فى التضامن تتعامل مع الإنسان من الميلاد للمعاس، بكل مراحل عمره فى ملفات عديدة ، وأن الحماية الاجتماعية تتلخص فى ثلاث تدخلات رئيسية دعم نفدى للتأمينات والمعاشات وفتح فرص عمل والحماية وقت العثرات والبطالة، وهو ما يندرج تحت ملفات عديدة.

جدير بالذكر أن الجلسة الأولى شارك فيها كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية .كما تضمن افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلي الجمهوريه الجديدة ومجهودات الرئيس السيسى ، وايضا عن مسيرة مؤسسة الجمهورية وتوزيع العدد الاول بإصدارها ، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، و إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية

أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد ، تحت عنوان" مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجاً"، بحضوراللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.