وزارة السياحة تنظم مسابقة لشركات السياحة الأمريكية وتعلن عن الفائز لهذا العام

كتب محمد أسعد

- الفائزة بمسابقة العام الماضي تستعرض تجربتها السياحية بمصر

خلال حفل الغذاء الرسمي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش مشاركتها في الدورة ال 51 للمؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان (USTOA) بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي حضره ما يقرب من 1000 شركة سياحة أمريكية، نظمت الهيئة مسابقة سياحية كما أعلنت عن الفائز بها والذي حظي برحلة للسفر إلى مصر وزيارة عدد من المقاصد السياحية بها.



الفائزة بالمسابقة العام الجاري مع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان ومندوبة الشركة الوطنية مصر للطيران في نيويورك

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الرحلة السياحية تقدمها الهيئة للفائز بالتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي، لافتاً إلى قيام الفائزة بمسابقة العام الماضي خلال حفل الغذاء باستعراض تجربتها السياحية بمصر وما زارته من أماكن سياحية وأثرية واستمتاعها بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة ومختلفة. كما استعرضت أمام الحاضرين عدد من الصور التذكارية التي التقطتها خلال رحلتها بالمقاصد السياحية في مصر التي تضمنت زيارة مدن كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة والفيوم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عقد خلال المشاركة في المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من أمريكا والدول الأخرى، كما عقد لقاءات مع مسئولي عدد من شركات السياحة الأمريكية وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الأمريكي.