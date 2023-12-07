اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن: ارتكاب جرائم حرب فى الصراع المسلح بالسودان

الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:00 ص
واشنطن: ارتكاب جرائم حرب فى الصراع المسلح بالسودان الصراع المسلح فى السودان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأربعاء، إنه بناءً على تحليل دقيق أجرته الوزارة، فقد خلّص إلى أن أفراداً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبوا "جرائم حرب" في السودان.

وأضاف بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية، أنه خلص إلى أن أفراد "الدعم السريع" والجماعات المسلحة المتحالفة معها، ارتكبوا أيضاً "جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".

وأشار في بيانه إلى أن توسع الصراع بين الجيش و"الدعم السريع" تسبب في معاناة إنسانية خطيرة للسودانيين، داعياً الجانبين لوقف هذا الصراع والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن تلك "الفظائع".







الدعم السريع

حميدتى

واشنطن

امريكا

الجيش السودانى

السودان

بلينكن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة