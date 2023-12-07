واشنطن: ارتكاب جرائم حرب فى الصراع المسلح بالسودان

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأربعاء، إنه بناءً على تحليل دقيق أجرته الوزارة، فقد خلّص إلى أن أفراداً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبوا "جرائم حرب" في السودان.

وأضاف بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية، أنه خلص إلى أن أفراد "الدعم السريع" والجماعات المسلحة المتحالفة معها، ارتكبوا أيضاً "جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".

وأشار في بيانه إلى أن توسع الصراع بين الجيش و"الدعم السريع" تسبب في معاناة إنسانية خطيرة للسودانيين، داعياً الجانبين لوقف هذا الصراع والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن تلك "الفظائع".