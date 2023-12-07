اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:24 ص
هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29427 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7679 نقطة.






البورصة اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة