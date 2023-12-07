نقيب البناء والأخشاب يدعو العمال للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس- تصوير خالد كامل

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد العمال ، إن النقابة لها مواقفها الداعمة للدولة، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم هو آخر مؤتمر يعقده اتحاد العمال من خلال نقاباته العامة، بشأن دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية لمواجهة الادعاءات الخبيثة وحث العمال على المشاركة بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على مدار الثلاثة أيام 10،11، 12 ديسمبر الجارى.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة قيادات الاتحاد، وكذلك اللجان النقابية في قطاع التشييد والبناء وعدد من العاملين في الشركات العاملة في القطاع.

وعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار العشرة سنوات الماضية، بعنوان " السيسي.. إرادة شعب"، فضلا عن استعراض مواقف النقابة الداعمة دائما للدولة بشكل عام، والرئيس السيسي بشكل خاص.

وكانت قد أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تدعم الرئيس في الترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر، وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.