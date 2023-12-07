نقيب البناء والأخشاب: تأييدنا للرئيس السيسى بيأتى من منطلق صالح الوطن

كتبت آية دعبس - تصوير خالد كامل

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد العمال، إن عمال مصر يصطفون من أجل الوطن، فدعمنا وتأييدنا للرئيس، هو دعم الدولة المصرية، مضيفا: ونؤكد أننا داعمين لكل المراحل السابقة والمقبلة، عن إدراك لقيمة ما يحدث، ويقين بأن القرار الرئاسي نابع من إرادة شعبية أولا فمن يسعى منكم للحفاظ على وطنه في هذه الأوقات الحرجة، فليعلن دعمه وحبه أمام صناديق الاقتراع.

وأضاف الجمل، خلال كلمته: أتينا اليوم من أجل إعلان الدعم والتأييد للرئيس السيسي.. وللتأكيد علي المشاركة بإيجابية في أهم استحقاق دستوري، سيظل عمال مصر منحازين وداعمين للوطن، وسنصل بصوتنا إلى العالم ، وسنجعل إعلام العالم يتحدث عن الشعب المصري الداعم لرئيسه أمام صناديق الاقتراع.

وتابع: منذ أيام سلمت النقابة العامة خطابا للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على استمرار الدعم والتأييد.. ونؤكد أن موقفنا هو انحياز للوطن والأمن القومي المصري، واليوم من خلالكم سنرسل ببرقية للرئيس السيسي باسم عمال البناء والأخشاب.. بأننا جنود مدافعين عن الوطن.. ونفوضه في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، ونؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين، ودعمنا الكامل لموقف السيسي في الحفاظ على أرض سيناء المروية بدماء أبنائنا الشهداء.