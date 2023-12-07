نقيب الاجتماعيين: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بانتخابات الرئاسة

كتبت آية دعبس

قرر الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية تشكيل النقابة العامة لغرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التصويت ومشاركة الأعضاء على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن غرفة العمليات تتواصل مع الفرعيات على مدار الـ24 ساعة لصالح حشد الأعضاء والمشاركة بكثافة فى الانتخابات.

وأوضح زيد، فى تصريحات لليوم السابع، أن النقابة تدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لعدة أسباب منها: أنه اهتم بعبور مصر من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني المستهدف، فضلاً عن إطلاق المبادرات المختلفة، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري وخصوصاً للفلاحين في القرى، حيث أنه أعاد التوازن والاعتبار للريف المصري، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرين إلى أنهم يحملون على أعناقهم توعية المواطنين وبالأخص الشباب في المحافظات المختلفة بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، فضلاً عن التسهيل على الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي.