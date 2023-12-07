نائب محافظ القاهرة يتفقد المدارس لمتابعة استعداداتها للانتخابات الرئاسية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، حيث تابع عدد من مقرات اللجان الانتخابية بالمرج، كما تم المرور على مدرسة محمد نجيب الإبتدائية ومدرسة الحرية الرسمية الابتدائية واستعدادها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت والتأكد من جاهزيتها.

ووجه نائب محافظ القاهرة برفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

جهزت محافظة القاهرة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة ، والبالغ عددهم 8236761 ناخب موزعون علي 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، وذلك خلال التصويت الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى .

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ان العاصمة انتهت من تجهيز كافة اللجان العامة والفرعية، لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أنه تابع الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتجهيز اللجان.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من اعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية .