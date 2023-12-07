نائب محافظ الجيزة تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين بلجان المحافظة

كتبت - مرام محمد

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اليوم الخميس، التجهيزات النهائية بمقار اللجان الانتخابية بنطاق أحياء الهرم والطالبية وجنوب الجيزة والدقى وبولاق الدكرور وإمبابة والوراق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للاستعدادات الجارية لتجهيز اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

وخلال الجولة شهدت نائب المحافظ وضع اللمسات الأخيرة والخاصة بتجهيز عدد من اللجان استعدادًا لاستقبال الناخبين، والتى شملت تركيب الشوادر ومقاعد الانتظار والمظلات أمام اللجان وتوفير عدد من الكراسى المتحركة بكل لجنة لتسهيل حركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ووجهت نائب المحافظ مسئولى الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالجيزة بسرعة مراجعة اللجان للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة لإقامة وانتقال القائمين على العملية الانتخابية ومصادر مياه الشرب والكهرباء البديلة فى حالة الطوارئ.

وراجعت "عبد الحليم"، خطط الأحياء بشأن الحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات والتعديات بمحيط اللجان بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء.